Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 29 декабря 2025Экономика

Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

CNBC: Nvidia потратила пять миллиардов долларов на покупку акций Intel
Кирилл Луцюк

Фото: Shir Torem / Reuters

Компания Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC.

Отмечается, что еще в сентябре самая дорогая компания в мире пообещала, что заплатит по 23,28 доллара за ценные бумаги Intel, для которой эта сделка означает серьезную поддержку, так как техногигант серьезно ослабел в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего его финансы.

Nvidia купила более 214,7 миллионов акций Intel. После этого акции первой упали на 1,3 процента, в то время как акции Intel практически не изменились.

В конце лета сообщалось, что Белый дом обсуждал с Intel вопрос о получении доли в компании. Реализация такой сделки означала бы, что власти США могут стать крупнейшим акционером Intel, не участвуя при этом в голосованиях акционеров или управлении операциями компании. Этим новостям предшествовали заявления президента США Дональда Трампа, который требовал, чтобы глава Intel Лип-Бу Тан немедленно подал в отставку из-за конфликта интересов на фоне подозрений в связях топ-менеджера с Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok