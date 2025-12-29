Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:35, 29 декабря 2025Наука и техника

Названы причины замедления ПК

XDA: SSD-накопитель может замедлить ПК из-за отсутствия свободного места и TRIM
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tester128 / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA перечислили, по каким причинам SSD-накопитель в компьютере может работать медленно. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала заметили, что твердотельные накопители должны работать быстрее, чем жесткие диски (HDD), но иногда этого не происходит. Одной из главных причин замедления SSD специалисты назвали отсутствие свободного места. «Накопителям обычно требуется "пространство для дыхания" для оптимальной работы. Хватит буфер в 10-20 процентов», — объяснили журналисты.

Также в XDA заметили, что SDD может замедлять работу персонального компьютера (ПК) из-за отключенной функции TRIM. Команда TRIM значительно ускоряет процесс удаления мусорных файлов и кэша. Еще одной причиной замедления накопителя авторы назвали его ресурс. Со временем характеристики SSD снижаются, что приводит к замедлению работы.

Кроме того, авторы рекомендовали проверить актуальную версию прошивки накопителя. «Хотя обновления SSD встречаются крайне редко, если в вашей системе он установлен уже много лет, стоит проверить веб-сайт производителя на наличие обновлений», — заключили специалисты.

В конце декабря журналисты издания ZDNet заявили, что можно заметно ускорить смартфон с помощью очистки кэша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok