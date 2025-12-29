78-летнего дальнобойщика не стало за рулем грузовика

В Таиланде 78-летний дальнобойщик умер за рулем грузовика

В Таиланде пожилого дальнобойщика нашли за рулем его грузовика на заправке без признаков жизни. Об этом сообщает The Thaiger.

Около шести часов вечера 24 декабря сотрудники заправки в провинции Самутпракан заметили, что у одного из грузовиков, который припарковался там почти сутки назад, работает двигатель. За рулем они увидели мужчину, который не двигался. Прибывшие полицейские вскрыли машину и обнаружили внутри 78-летнего водителя по имени Прамот без признаков жизни. Спасти его было уже не возможно. Мужчина все еще давил ногой на педаль газа. В машине работал кондиционер.

Выяснилось, что пожилого дальнобойщика не стало около 12 часов назад. Владелец грузовика рассказал, что мужчина работал на него более 40 лет. 23 декабря он собирался отвезти контейнер в соседний город и сразу же вернуться, однако пропал. Коллеги не могли дозвониться до него. По их словам, Прамот очень любил свою работу и отказывался уходить на покой.

