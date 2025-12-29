Торговля спиртным в закрывающем алкомаркеты регионе схлопнулась

Филимонов: Почти 90 % алкомаркетов на Вологодчине закрылись или сменили формат

К настоящему времени подавляющая часть алкомаркетов в Вологодской области закрылась или сменила формат торговли. О том, что легальная реализация спиртного в регионе фактически схлопнулась, в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Георгий Филимонов.

В начале 2025 года в регионе числились в общей сложности 610 подобных торговых точек. После введения ограничений на розничную продажу алкоголя 543 алкомаркета закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат, констатировал губернатор.

Только за последнюю неделю, добавил Филимонов, переформатировались 11 магазинов сети «Бристоль». Теперь они называются «Бпродукты». В свою очередь, 31 торговая точка «Северный градус» сменила вывеску на «Каждая покупка в радость», а в магазинах «Красное&Белое» уже полгода не продается крепкое спиртное, заключил губернатор.

Ограничения на розничную продаж алкоголя на Вологодчине вступили в силу 1 марта 2025 года. Вскоре после этого СМИ сообщали о росте нелегальной реализации спиртного в регионе. На этом фоне в конце осени потребление алкоголя на душу населения в области достигло максимальных с начала года 9,84 литра.