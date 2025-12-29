Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

Трамп не смог правильно произнести фамилию президента Польши Навроцкого

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неправильно произнес фамилию президента Польши Кароля Навроцкого. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки...», — перечислил он участников разговора, который главы США и Украины провели после встречи.

Во время пресс-конференции оговорился и Зеленский, назвав Украину «землей многих генералов». Он перепутал слова generals («генералы») и generations («поколения»), позже исправив ошибку.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу Трампа и Зеленского, заявив о «значительном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса.