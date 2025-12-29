Реклама

02:37, 29 декабря 2025Мир

Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

Трамп не смог правильно произнести фамилию президента Польши Навроцкого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неправильно произнес фамилию президента Польши Кароля Навроцкого. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки...», — перечислил он участников разговора, который главы США и Украины провели после встречи.

Во время пресс-конференции оговорился и Зеленский, назвав Украину «землей многих генералов». Он перепутал слова generals («генералы») и generations («поколения»), позже исправив ошибку.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу Трампа и Зеленского, заявив о «значительном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса.

