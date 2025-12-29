Реклама

22:12, 29 декабря 2025Бывший СССР

Трамп раскрыл потери ВСУ

Трамп: ВСУ за последний месяц потеряли 26 тысяч солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц потеряли более 20 тысяч солдат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе вооруженного конфликта с Россией погибли 26 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее Трамп указал на проблемы ВСУ на фронте. Он отметил, что украинская сторона проигрывает и теряет территории. В связи с этим американский лидер призвал Киев уступить территории в Донбассе.

Стало известно, что большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас стало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.

