Трамп: ВСУ за последний месяц потеряли 26 тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц потеряли более 20 тысяч солдат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе вооруженного конфликта с Россией погибли 26 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее Трамп указал на проблемы ВСУ на фронте. Он отметил, что украинская сторона проигрывает и теряет территории. В связи с этим американский лидер призвал Киев уступить территории в Донбассе.

Стало известно, что большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас стало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.