Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 29 декабря 2025Мир

Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

Трамп упомянул Путина 11 раз за 23 минуты во время пресс-конференции с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, глава Белого дома заявил о желании Путина «видеть Украину успешной». Он также утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским коллегой возможные время и место новой встречи.

В воскресенье, 28 декабря, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

    Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

    Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

    На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

    Зеленский оговорился во время пресс-конференции с Трампом

    Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok