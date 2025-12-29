Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

Президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, глава Белого дома заявил о желании Путина «видеть Украину успешной». Он также утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским коллегой возможные время и место новой встречи.

В воскресенье, 28 декабря, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.