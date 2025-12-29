Реклама

15:23, 29 декабря 2025

Представитель Залужного прокомментировала данные о его отставке

Представитель Залужного Тороп заявила, что он не собирается уходить в отставку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Пресс-секретарь, представитель посла Украины в Великобритании, экс-главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что он не собирается уходить в отставку с должности амбассадора Киева в Лондоне. Ее слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Ранее портал NV.ua со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского писал, что Залужный попросил Зеленского об отставке с поста в Лондоне.

«Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», — заявила она.

Социологические опросы на Украине до этого показывали, что Залужный является главным оппонентом Зеленского на гипотетических выборах украинского президента. Согласно исследованию, в случае проведения президентских выборов в первом туре Владимира Зеленского поддержали бы 21,6 процента респондентов, а Валерия Залужного — 20,9 процента.

