Украинский лыжник раскритиковал допуск россиян до международных турниров

Украинский лыжник Доценко раскритиковал допуск россиян до международных турниров

Украинский лыжник Андрей Доценко раскритиковал допуск россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой к международным турнирам. Об этом сообщает Italehti.

По словам спортсмена, у него нет персональных претензий к Коростелеву. «Но спорт — это политика. И это нехорошо. Ему нельзя разрешать участвовать здесь», — заявил Доценко.

Ранее Коростелев и Непряева провалили квалификацию в спринте на «Тур де Ски». Они не смогли попасть в четвертьфинал соревнований.

Непряева и Коростелев дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.