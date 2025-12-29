В МИД России захотели помочь Деду Морозу передать подарок Финляндии

Захарова: МИД России передаст посольству Финляндии книгу о финской русофобии

МИД России направит «в подарок» посольству Финляндии книгу о шведской и финской русофобии. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале.

«Новый год уже совсем скоро и Дед Мороз приступил к развозу подарков. Среди них есть полезный гостинец и для финских политиков (...). Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу (...). Мы, конечно, не могли не помочь Дедушке Морозу. Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндии в России переведенное на финский язык издание — "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии"», — сообщила дипломат.

Захарова отметила, что книга состоит из ста страниц, содержащих «факты и свидетельства, которые обязаны знать» должностные лица Финляндии.

22 декабря телеканал CNN сообщил, что жители Финляндии обвиняют российских волков в том, что те якобы пересекают границу между странами и совершают массовые нападения на северных оленей. Как поясняется в материале, финны связывают это с тем, что «местные мужчины ушли на фронт и перестали охотиться на хищников, нападающих на оленей».