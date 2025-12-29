В США назвали «театром» встречу Трампа и Зеленского

Джонсон: Встреча Трампа с Зеленским не имеет смысла без участия России

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишена всякого смысла и не дала никаких результатов. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, для того, чтобы достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта, участие России является обязательным условием. Он предположил, что встречи, подобные сегодняшней, нужны лишь для отвлечения внимания общественности.

«Нынешние [переговоры] совершенно не имеют значения. Это просто театр. Это не продвинуло мирный процесс ни на дюйм», — сказал эксперт.

Ранее об отсутствии прогресса по итогам переговоров Трампа и Зеленского высказался корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун. «Они говорили о больших успехах. Но, похоже, они не сдвинули и не изменили позиции ни по одному из ключевых вопросов», — заявил он.