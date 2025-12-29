Расмуссен: Атака ВСУ на резиденцию Путина говорит об отчаянии и панике Киева

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина говорит об отчаянии и панике Киева, а также является актом эскалации конфликта. Об этом заявил подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.

«Этот акт явно продиктован отчаянием и паникой со стороны Киева», — прокомментировал Расмуссен.

По его словам, атака могла быть связана с результатами переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.