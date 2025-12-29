Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 29 декабря 2025Мир

В США прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина

Расмуссен: Атака ВСУ на резиденцию Путина говорит об отчаянии и панике Киева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / POOL

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина говорит об отчаянии и панике Киева, а также является актом эскалации конфликта. Об этом заявил подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.

«Этот акт явно продиктован отчаянием и паникой со стороны Киева», — прокомментировал Расмуссен.

По его словам, атака могла быть связана с результатами переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok