03:54, 29 декабря 2025

В США уличили Зеленского и Каллас в обогащении благодаря украинскому конфликту

Джонсон: Зеленский тратит часть западной помощи на взятки и делится с Каллас
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский за счет западной помощи Киеву обогащается сам, а также тратит ее часть на взятки коррумпированным политикам США и Европы. В этом украинского лидера уличил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«Зеленский — высокооплачиваемый актер, чья задача — обеспечивать приток денег. Он ведь прикарманил пару миллиардов, но не хватает как минимум 48 миллиардов», — пояснил свою теорию американский аналитик. Он напомнил, что Министерство войны США и отдел уголовных расследований в настоящее время выясняют, куда пропали миллиардв долларов военной помощи.

Джонсон выдвинул теорию, согласно которой из Киева эти деньги переправлялись через Прибалтику, в основном через Эстонию, с которой связана глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Несколько миллионов из этой суммы попали в руки членов сената и нижней палаты конгресса США. И я уверен, что часть этих денег осела в карманах некоторых политиков ЕС. Не удивлюсь, если выяснится, что на этом нажилась Кая Каллас», — обратил внимание эксперт.

По мнению Джонсона, западные страны, которые открыто поддерживают сторону Украины в конфликте, на самом деле борются только за деньги, прикрываясь демократией.

«Таким образом, задача Зеленского обеспечить приток денег. А для этого нужно продолжать войну, и кукловоды будут делать все возможное, чтобы продолжать ее», — заключил аналитик.

Ранее в Финляндии заявили, что ЕС идет по опасному пути в вопросе помощи Украине. Там указали, что, согласно стратегии Каи Каллас, Европа должна продолжать прокси-войну на Украине как можно дольше, чтобы выиграть время для перевооружения.

