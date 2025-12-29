Тюркской: Зеленский — не глава государства, а человек, оторванный от реальности

Президента Украины Владимира Зеленского после атаки киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, турецкий политический обозреватель Берк Тюркской назвал человеком, «полностью оторванным от реальности». Об этом пишут РИА Новости.

«Зеленский, отдав приказ о нападении на государственную резиденцию, расположенную в самом сердце России, обрек не только себя, но и будущее Украины на неизвестность», — добавил Тюркской.

Вооруженные силы Украины атаковали резиденцию Владимира Путина с 28 на 29 декабря, средствами противовоздушной обороны (ПВО) России был обнаружен и перехвачен 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Вражеская атака произошла практически сразу же после того, как Соединенные Штаты Америки (США) сообщили об успешном раунде переговоров по мирному плану в Мар-а-Лаго.