Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что атака Киева на резиденцию президента Владимира Путина стала «пощечиной» американскому лидеру Дональду Трампу, который прикладывает усилия, чтобы «спасти остатки Украины». Заявление прозвучало в эфире «Соловьев LIVE».
«Вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта, извините меня, кровавая, оголтелая, террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что беспрецедентность — в этом поступке.
29 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил ему о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию главы государства в Новгородской области.
Уточнялось, что Трамп был шокирован этой новостью, а также заявил, что эти действия Киева повлияют на подход США к работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.