18:37, 30 декабря 2025

61-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» восхитила поклонников внешностью без макияжа

Екатерина Ештокина
Тери Хэтчер (справа)

Тери Хэтчер (справа). Фото: @officialterihatcher

Американская актриса и писательница Тери Хэтчер восхитила поклонников естественной внешностью. Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

61-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. При этом она отказалась от макияжа и надела солнцезащитные очки. Образ знаменитости состоял из серого оверсайз-костюма с объемным верхом и кроссовок.

Пользователи сети оценили внешний вид Хэтчер в комментариях под постом. «Приятно видеть, как кто-то стареет естественно», «Я думаю, она великолепна», «По-прежнему красотка!», «Надеюсь, в 61 год я буду выглядеть так же хорошо!» — написали они.

Ранее в декабре 57-летняя Светлана Бондарчук показала внешность без макияжа. Российская бизнесвумен позировала в ярко-оранжевой накидке из легкой ткани.

