20:31, 30 декабря 2025Спорт

Американские журналисты признали Махачева лучшим бойцом года

Журналисты портала MMA Fighting признали Махачева лучшим бойцом года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ishika Samant / Getty Images

Американские журналисты признали россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом года. Результаты голосования публикует портал MMA Fighting.

Журналисты выбирали пятерку лучших бойцов планеты в 2025 году. Махачев возглавил рейтинг. Второе место заняла представляющая Киргизию Валентина Шевченко, третьим стал другой россиянин Петр Ян, четвертым — грузин Мераб Двалишвили, пятым — бирманец Джошуа Ван.

В 2025 году Махачев добровольно оставил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который четырежды защитил, и перешел в полусредний дивизион. В первом же поединке в новой весовой категории россиянин подрался за пояс с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Их бой возглавил турнир UFC 322 и продлился все пять раундов. Махачев доминировал на всем протяжении поединка и победил единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Всего на счету Махачева 28 побед в боях по правилам ММА при единственном поражении.

