Спорт
17:44, 30 декабря 2025Спорт

Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

Аргентинскому футболисту «Монтеррея» Лукасу Окампосу парализовало половину лица
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Аргентинскому футболисту мексиканского «Монтеррея» Лукасу Окампосу парализовало половину лица. Об этом сообщает Gamereactor.

Как уточняет пресс-служба клуба, причиной проблемы стало осложнение после перенесенного вирусного заболевания. 31-летнему Окампосу парализовало левую сторону лица. Футболисту предписали семидневный отдых, после чего он будет обследован повторно.

Окампос перешел в «Монтеррей» в 2024 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче в составе мексиканского клуба, в котором забил пять мячей и отдал шесть передач. Ранее аргентинец выступал за «Марсель», «Дженоа», «Милан» и «Севилью», вместе с которой выигрывал Лигу Европы. Кроме того, он играл за сборную Аргентины.

В феврале этого года сообщалось, что у 18-летнего футболиста «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Он находился в аренде в «Урале», однако после обнаружения заболевания вернулся в Санкт-Петербург.

