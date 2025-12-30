Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

АТОР: Десятки рейсов задерживаются в аэропортах Калининграда, Краснодара и Сочи

В России во вторник, 30 декабря, задерживаются десятки рейсов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации Telegram-канала Shot, в аэропорту Калининграда отстают от графика около 40 самолетов, еще несколько рейсов отменены. Причина — штормовой ветер. Аналогичная картина, по данным АТОР, в Краснодаре, где задержаны рейсы в Наманган, Тбилиси, Сургут, Екатеринбург. В авиагавани Сочи число задержек сократилось за последние сутки до 10.

Ранее один из пассажиров рейса Стамбул-Екатеринбург рассказал о том, что борт должен был вылететь в 20:15, но отправку внезапно отложили, а в поддержке заявили, что такого рейса не существует. В авиакомпании информацию о «самолете-призраке» опровергли.