FIS одобрила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Статус одобрили прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манькову, сноубордисту Илье Хуртину и фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой. Кроме того, сопровождать их на международных соревнованиях смогут тренеры Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

Таким образом, общее число получивших нейтральный статус от FIS спортсменов достигло 21.

28 декабря глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками. Она отметила, что заявки подали многие лыжники, но почти все они были отклонены.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.