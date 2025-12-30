Реклама

00:01, 30 декабря 2025Путешествия

«Продают почти просрочку». Россияне поражаются товарам в супермаркетах США. В чем их главное отличие от отечественных?

«Лента.ру»: Россиянка описала супермаркет в США фразой «идеальный мир»
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

У россиян, оказавшихся в американских магазинах, простой поход в магазин за продуктами часто превращается в отдельный аттракцион. И дело не только в цифрах на ценниках. Чаще путешественников поражает содержимое: как расставлены товары, что написано на упаковке и почему еда не всегда выглядит как настоящая. О главных разочарованиях и недоумениях россиян в супермаркетах США — в материале «Ленты.ру».

Аутлеты, где честно продают просроченные продукты

Первое недоумение у многих вызывают не премиальные органические продукты и не бесконечные ряды хлопьев, а магазины формата Outlet Grocery — те самые, где товар продают с заметной скидкой потому, что срок годности на исходе или уже истек, если верить маркировке.

Российская путешественница Марина Ершова побывала в таком супермаркете и рассказала, что он напомнил ей отечественный магазин «Светофор». По ее словам, американцы закупают там «почти просрочку» с тем же азартом, что россияне хватают последнюю палку колбасы перед Новым годом.

Супермаркет Whole Foods

Фото: Spencer Platt / Getty Images

При этом автор материала рассказала, что описания товаров в американском магазине более привлекательные, поскольку на упаковках пишут «органик», «глютен-фри», «веган» или «почти не умерло, чуть-чуть залежалось, но еще бодрячком».

Кроме того, по мнению Ершовой, важное отличие США заключается в том, что американцы честно пишут на упаковках «был годен до вчера». «В России тебе никто не скажет, что товар завтра умрет. Ты сам догадаешься по запаху и, к сожалению, уже дома. Расстраиваешься, плачешь, ну и ешь просрочку, а что еще делать», — сыронизировала россиянка.

80-120 рублей

стоит почти 4 литра молока в продуктовых аутлетах США

Блогерша также рассказала про разницу в ценах на продукты в Outlet Grocery и супермаркете. Так, в аутлете галлон молока обойдется в 0,99-1,49 доллара (около 80-120 рублей), а в обычном продуктовом магазине тот же объем стоит примерно 3,8 доллара (около 300 рублей).

Порции еды как стратегический запас на ядерную зиму

Помимо магазинов с просроченными товарами, русскоговорящих туристов также удивляют гигантские упаковки с едой в некоторых супермаркетах — например, Costco и Sam’s. Как рассказала на видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерша Юлия, для американцев гигантомания — это норма.

Гигантские упаковки с продуктами в Costco

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

«Здесь молоко — как канистра для заправки корабля, кетчуп — как огнетушитель, ветчина — такими пластами, что можно укутаться, как пледом, а упаковка печенья — размером с немаленького ребенка. Ты идешь по Costco и чувствуешь себя не в магазине, а в складском измерении», — отметила автор блога. При этом девушка добавила, что для местных нет ничего необычного в том, чтобы купить туалетной бумаги сразу на три года вперед. Они считают это удобным и практичным.

Другой тревел-блогер, который зашел в супермаркет в Майами, отметил, что в США товары зачастую продаются в другом объеме, нежели в России — например, распространены упаковки яиц по шесть и по двенадцать штук, а привычный россиянину «десяток» нужно еще поискать.

С молоком — та же история. Чаще всего в США оно продается в упаковках по галлону, это примерно 4 литра

На фоне этого у россиян появляется ощущение: вроде бы берешь выгодно и много, но одновременно понимаешь, что половина покупки — это уже не еда, а обязательства. Особенно если нет большой семьи, отдельного гаража под запасы и привычки «закупаться на неделю». «Америка — страна больших людей. И еще большой еды. В Costco ты не покупаешь еду, ты сразу делаешь стратегический запас как на ядерную зиму», — заключила блогерша Юлия.

Высокие цены и безвкусные продукты

Но главное возмущение у россиян вызывают налоги. В США они не включены в стоимость, указанную на ценнике, поэтому на кассе общая сумма корзины может сильно отличаться от предполагаемой. И это касается всего — еды в ресторанах, одежды, гаджетов. Не исключение и продукты в супермаркетах.

Россиянка Полина рассказала «Ленте.ру», что долго привыкала к таким реалиям. «Я обожаю путешествовать по США, мне очень нравится их культура, разнообразие в природе, но вот эта деталь с налогами жутко раздражает. Я просто не понимаю, почему нельзя включить его в стоимость сразу и написать на ценнике финальную цену», — возмутилась девушка.

Гипермаркет Walmart

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images

Стоимость продуктов в США в целом неоправданно высокая, считают соотечественники. Например, российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), посетивший один из магазинов в Нью-Йорке, удивился цене 10 долларов (около 800 рублей) за 12 яиц и эмоционально отреагировал коротким «О-фи-геть».

Кроме того, блогер показал цены в известном супермаркете Walmart: почти килограмм клубники стоит 6 долларов, 500 граммов голубики — 5 долларов. И отдельно подчеркнул, что ягоды «не обладают ярко выраженным вкусом».

Его мнение подтвердила и путешественница Полина. «Полки магазинов в США выглядят как в кино про идеальный мир. Овощи и фрукты блестят, словно ненастоящие. И порой на вкус они действительно кажутся ненастоящими. Мозг чувствует, что его как будто обманули. Вроде берешь сочную с виду ягодку, откусываешь, а вкуса у нее совершенно никакого», — отметила девушка.

Зато, по ее словам, одно из приятных отличий жизни в США в том, что здесь компании всегда на стороне потребителя, поэтому в магазин можно вернуть практически любой товар, даже если он был использован, с формулировкой «мне это не подошло»

«Однажды я так вернула палетку с тенями, которой попользовалась какое-то время. В магазине не было тестера, и я купила завирусившийся в соцсетях продукт, а после того как воспользовалась им, поняла, что оттенок мне не подходит. В итоге я пришла в магазин и вернула ее, без скандалов, без расспросов. И в США вам не имеют права в этом отказать», — поделилась путешественница.

Свежие продукты — к обеду

Наконец, есть еще один нюанс, связанный с выкладкой товара. Российская блогерша, которая переехала в США, рассказала, что свежие продукты в магазинах выкладывают ближе к обеду, и для нее это стало отдельной бытовой неожиданностью.

Продуктовые полки в магазине Trader Joe's

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

Она уточнила, что зачастую утром в супермаркетах будет что-то со вчера, а свежие товары появятся к обеду и будут лежать до вечера. Например, такой прием распространен в популярной американской сети Trader Joe's.

