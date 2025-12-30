Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 30 декабря 2025Наука и техника

Израиль прикроют «Железным лучом»

Breaking Defense: ВВС Израиля получили первую лазерную систему ПВО Iron Beam
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @RAFAELdefense

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля получили первый образец лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam («Железный луч»). Изделие сможет прикрывать объекты от дронов, ракет и минометных мин, пишет Breaking Defense.

Минобороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems поставили первую систему 29 декабря. Отмечается, что «Железный луч» вступил в строй. В военном ведомстве рассказали, что установка прошла серию испытаний, в ходе которых отрабатывали борьбу с различными угрозами.

Iron Beam интегрируют в состав многоуровневой системы ПВО. Лазер дополнит комплексы «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол». Считается, что стоимость одного применения «Железного луча» почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В октябре холдинг «Швабе» впервые представил мобильную лазерную систему для поражения беспилотников. В основе разработки лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей.

В июне стало известно, что Израиль заявил о перехвате около 40 беспилотников с помощью новых лазеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали присвоить спецоперации на Украине новый статус

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Сексолог назвала идеальную частоту секса

    На Украине призвали лишить гражданских права влиять на выборы

    Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

    Россиян предупредили о штрафе за шумное празднование Нового года

    Стоимость порции оливье измерили в рабочих часах россиянина

    В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

    Перечислены самые подорожавшие товары в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok