05:00, 30 декабря 2025Из жизни

Леопард утащил женщину в лес и растерзал

В Индии леопард утащил в лес и растерзал женщину в штате Уттаракханд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

В Индии леопард утащил в лес и растерзал 35-летнюю жительницу штата Уттаракханд. Об этом сообщает ETV Bharat.

Нападение произошло в пятницу, 26 декабря, в округе Найнитал. Хема Деви отправилась в ближайший лес, чтобы собрать корм для скота. В чаще перед ней выскочил леопард. Женщина подняла крик и начала кидать в хищника камни, чтобы отогнать его. Зять Деви прибежал на помощь и тоже стал бросать в леопарда камни. Несмотря на это дикая кошка сумела схватить женщину и утащить ее в джунгли

Вскоре родным удалось обнаружить Деви в зарослях, но помочь ей было уже не возможно. Власти округа приказали Департаменту лесного хозяйства выследить и поймать агрессивного зверя. Рядом с деревней установили клетку с приманкой, а сотрудники департамента постоянно патрулируют территорию. Семье Деви выплатили компенсацию в размере одного миллиона рупий (865 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир леопард растерзал ребенка. Дикая кошка напала на пятилетнюю девочку.

