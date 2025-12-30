Минфин решил не затягивать с продажей одной компании

Силуанов: Минфин не будет затягивать с продажей госпакета ЮГК

Министерство финансов России не будет затягивать с продажей госпакета «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК). Об этом решении заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Продавать пакет ценных бумаг планируют на открытом аукционе. Конкретных сроков сделки глава Минфина не назвал.

«Такая же политика (как и с планируемой продажей аэропорта Домодедово — прим. «Ленты.ру»). Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем», — пояснил Силуанов.

Минфин не согласен с позицией Банка России, который считает, что Росимущество должно выставить оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) в связи с переходом контроля над компанией государству по решению суда.

Поводом для национализации одного из крупнейших золотодобытчиков страны, компании «Южуралзолота», стали претензии Генпрокуратуры к приобретению актива Константином Струковым. Производитель оказался под его контролем еще в 1997 году, позднее чиновник, курирующий в региональном парламенте недропользование, смог фактически монополизировать стратегическую отрасль по добыче золота на Урале. Вместе с ЮГК у Струкова и аффилированных с ним лиц забрали и ряд других активов.