Минобороны впервые показало «Орешник» на видео

Минобороны впервые показало машины комплекса «Орешник» на видео

Министерство обороны России впервые показало машины из состава комплекса с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Соответствующий ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На записи показана работа расчетов, которые готовят машины комплекса к боевому патрулированию. В объектив попало несколько машин на четырехосном шасси МЗКТ-7930. Это могут быть транспортно-заряжающие машины или подвижные командные пункты.

Колонну сопровождал минозащищенный бронеавтомобиль «Астейс».

Подвижный грунтовый комплекс несет БРСД с дальностью 5,5 тысячи километров. Ракета получила разделяющуюся головную часть, блоки которой атакуют цель со скоростью около десяти чисел Маха.

Ранее в декабре польское издание Interia писало, что у стран Европы нет возможностей для защиты от боевых блоков БРСД «Орешник», которые активно маневрируют.

В том же месяце журнал Military Watch Magazine допустил, что в случае прямого столкновения с Западом комплекс «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику.