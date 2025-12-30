Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:49, 30 декабря 2025Наука и техника

Минобороны впервые показало «Орешник» на видео

Минобороны впервые показало машины комплекса «Орешник» на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Министерство обороны России впервые показало машины из состава комплекса с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Соответствующий ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На записи показана работа расчетов, которые готовят машины комплекса к боевому патрулированию. В объектив попало несколько машин на четырехосном шасси МЗКТ-7930. Это могут быть транспортно-заряжающие машины или подвижные командные пункты.

Колонну сопровождал минозащищенный бронеавтомобиль «Астейс».

Подвижный грунтовый комплекс несет БРСД с дальностью 5,5 тысячи километров. Ракета получила разделяющуюся головную часть, блоки которой атакуют цель со скоростью около десяти чисел Маха.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
Померились ракетами. Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
Померились ракетами.Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
29 декабря 2025

Ранее в декабре польское издание Interia писало, что у стран Европы нет возможностей для защиты от боевых блоков БРСД «Орешник», которые активно маневрируют.

В том же месяце журнал Military Watch Magazine допустил, что в случае прямого столкновения с Западом комплекс «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Мать спрыгнула с причала ради спасения зажатого между лайнером и пирсом ребенка

    Жителей Петербурга предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok