Культура
12:21, 30 декабря 2025Культура

Мизулина назвала свадьбу с SHAMAN спонтанной

Мизулина заявила, что решение сыграть свадьбу с SHAMAN в Донецке было спонтанным
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что решение зарегистрировать брак с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, в Донецке было спонтанным. Ее комментарий приводит ТАСС.

По словам Мизулиной, пара находилась в Донецке в рабочей поездке, в планах была встреча со школьниками. «В ходе этой поездки у нас появилось решение зарегистрировать отношения. Предложение Ярослав мне сделал намного раньше», — уточнила глава ЛБИ.

Мизулина отметила, что поездка была непростой. Все ее детали держались в секрете из-за постоянных угроз в адрес SHAMAN и главы ЛБИ, поступающих с территории Украины.

Также Мизулина призналась, что скоро они с Дроновым отметят годовщину начала отношений, но не станут превращать это событие в масштабный праздник. «Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств», — пояснила она.

О том, что SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу, стало известно 5 ноября. На церемонии в загсе Донецка певец и глава ЛБИ были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки. Торжество посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной. Он сообщил, что сделал предложение возлюбленной за ужином, вернувшись домой после очередного концертного тура.

