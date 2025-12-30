Реклама

17:03, 30 декабря 2025

На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

На «Радиостанции Судного дня» передали тему из балета «Лебединое озеро»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

В эфире радиостанции УВБ-76 начали передавать музыку. Трансляцию эфира можно услышать на Telegram-канале УВБ-76 логи.

Разнообразные музыкальные композиции начали звучать в эфире так называемой Радиостанции Судного дня с 16:07. Среди них была тема из балета «Лебединое озеро» и песня из советского мультфильма «Бременские музыканты». Предположительно, на частоте вещает пират.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

