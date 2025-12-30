Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

Норвежца Вальнеса возмутил приезд тренера сборной России Сорина на «Тур де Ски»

Норвежский олимпийский чемпион Эрик Вальнес возмутился приездом тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Его слова приводит TV2.

Спортсмен заявил, что россиян вообще не должно быть на соревнованиях. По его мнению, любое послабление открывает дверь для их возвращения.

Сорин, не получивший нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), прибыл как зритель и консультирует российского лыжника Савелия Коростелева за пределами стадиона. Коростелев в понедельник, 29 декабря, показал девятое место в гонке с раздельного старта.

Коростелев и еще одна россиянка Дарья Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.