Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 30 декабря 2025Силовые структуры

Появились новые детали об обнаружении растерзанных нянь в деле богородского маньяка

СК: Тела убитых богородским маньяком нянь помог найти его 9-летний сын
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Найти новых жертв богородского маньяка помог его 9-летний сын. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В ходе расследования уголовного дела жителя Богородского округа психологи Криминалистического центра СК смогли найти подход к ребенку и в ходе доверительного общения с ним получили важную информацию. После этого на территории придомового участка обвиняемого мужчины были обнаружены два растерзанных тела. Одна жертва была спрятана в компостной яме на глубине двух метров, вторая — в колодце. Еще две женщины сумели спастись.

Также мужчина издевался над супругой. Всего на его счету пять пострадавших.

О задержании серийного преступника из Подмосковья стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.

Еще одной чуть не стала и медсестра, которая несколько раз приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести его в чувство после употребления наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Оценена вероятность удара России по квартире Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok