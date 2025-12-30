Появились новые детали об обнаружении растерзанных нянь в деле богородского маньяка

СК: Тела убитых богородским маньяком нянь помог найти его 9-летний сын

Найти новых жертв богородского маньяка помог его 9-летний сын. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В ходе расследования уголовного дела жителя Богородского округа психологи Криминалистического центра СК смогли найти подход к ребенку и в ходе доверительного общения с ним получили важную информацию. После этого на территории придомового участка обвиняемого мужчины были обнаружены два растерзанных тела. Одна жертва была спрятана в компостной яме на глубине двух метров, вторая — в колодце. Еще две женщины сумели спастись.

Также мужчина издевался над супругой. Всего на его счету пять пострадавших.

О задержании серийного преступника из Подмосковья стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.

Еще одной чуть не стала и медсестра, которая несколько раз приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести его в чувство после употребления наркотиков.