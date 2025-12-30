Российский гроссмейстер подал иск против Международной шахматной федерации

Российский гроссмейстер Крамник подал иск против ФИДЕ из-за Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал иск против Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Причиной стали обвинения в адрес Крамника в том, что он оказывал психологическое давление на умершего американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Крамник настаивает, что его предупреждения о проблемах Народицкого были обоснованными и не содержали ничего оскорбительного после трагедии. Он требует от ФИДЕ конкретных цитат для подтверждения обвинений.

Ранее ФИДЕ подала жалобу на Крамника в комиссию по этике и дисциплине из-за его публичных заявлений в адрес Народицкого. Причиной подачи жалобы стали заявления Крамника, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние Народицкого.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.