Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

Хирург Каабак: Пересадка свиных органов людям имеет неплохие перспективы

Пересадка человеческих органов людям останется в ближайшее время основным способом донорства, однако трансплантация органов животных имеет неплохие перспективы и будет понемногу развиваться. Об этом RTVI высказался хирург и трансплантолог Михаил Каабак, комментируя заявление коллеги Роберта Монтгомери, что генетически модифицированные почки свиней будут приживаться у людей лучше человеческих.

Российский доктор подчеркнул, что пересадка органов человека и животного — это взаимодополняющие, а не конкурирующие технологии. Пересаживать людям человеческие органы будут еще многие десятилетия, но из-за их нехватки и стала развиваться тема использования животных в качестве доноров, указал Каабак.

Плюсами органов свиней хирург назвал то, что в отличие от человеческих, которые так или иначе повреждены, генетически модифицированные не будут иметь дефектов, и с ними будет проще в плане организации процесса (в частности, изъятия органов у животных и координации процесса между врачами различных клиник).

Трансплантолог указал, что пока пересадка органов животных — единичные случаи, и они выполняются в основном в рамках клинических экспериментов. «Но со временем, по мере развития технологий редактирования генома животных, эта технология, безусловно, будет развиваться и занимать все более и более обширную нишу в деле трансплантации органов человека», — выразил уверенность Каабак. Он также отметил, что пока нельзя подтвердить, что органы свиней приживаются лучше человеческих, но эти опыты открывают «важные и нужные» перспективы.

Ранее директор медицинского центра Langone Health Роберт Монтгомери заявил, что свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше. «Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь», — добавили в материале The Guardian. Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.