Бывший СССР
21:06, 30 декабря 2025

Стало известно о болезни Зеленского после визита в США

Зеленский сообщил о своей болезни после визита в США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.Live».

Издание опубликовало аудиозапись, где во время ответа на один из вопросов украинский лидер закашлялся.

«Извините, немного простыл», — сообщил он.

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского прошла в воскресенье, 28 декабря. Переговоры политиков прошли в столовой частной резиденции Мар-а-Лаго за закрытыми дверями.

По итогам встречи Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина.

