Тарасова назвала спортсмена года в России

Тренер Тарасова назвала хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом года в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала спортсмена 2025 года в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист выбрала нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Для меня он лучший», — подчеркнула она.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом страны по итогам года. Она указала на то, что хоккеист играет в североамериканской лиге.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.