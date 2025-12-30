Реклама

07:51, 30 декабря 2025

Тарасова назвала спортсмена года в России

Тренер Тарасова назвала хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом года в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала спортсмена 2025 года в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист выбрала нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Для меня он лучший», — подчеркнула она.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом страны по итогам года. Она указала на то, что хоккеист играет в североамериканской лиге.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

