Джонсон: Встреча Трампа и Зеленского приблизила победу России, ВСУ ждет крах

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что прошедшая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде приблизила победу России.

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Русские продолжают очень быстро продвигаться вперед, и Россия одержит военную победу», — сказал он.

Джонсон считает, что отныне Соединенные Штаты воспринимают помощь Украине как пустую трату времени, из-за чего Киев оказался в критической ситуации. «В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии», — отметил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности краха фронта ВСУ. Он подчеркнул, что у Украины в скором времени закончатся боеспособные войска.

В сентябре 2024 года экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения ВСУ Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.