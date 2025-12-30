Реклама

21:34, 30 декабря 2025Мир

Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки на резиденцию Путина

Вучич заявил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки ВСУ на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания бывшего президента Югославии Слободана Милошевича на фоне атаки Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Вучич напомнил, что по Милошевичу били в 1999 году. Он подчеркнул, что некоторые силы думали, что у них есть право атаковать тех, кого они захотят.

«Это появилось не вчера и не сегодня. Все это одна кухня», — заявил он.

Сербский лидер добавил, что у него нет достаточного объема разведданных, однако «решение [конфликта] не в том, чтобы бить по лидерам государств».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает

