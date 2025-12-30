Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки на резиденцию Путина

Вучич заявил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки ВСУ на резиденцию Путина

Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания бывшего президента Югославии Слободана Милошевича на фоне атаки Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Вучич напомнил, что по Милошевичу били в 1999 году. Он подчеркнул, что некоторые силы думали, что у них есть право атаковать тех, кого они захотят.

«Это появилось не вчера и не сегодня. Все это одна кухня», — заявил он.

Сербский лидер добавил, что у него нет достаточного объема разведданных, однако «решение [конфликта] не в том, чтобы бить по лидерам государств».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает

