Женщина нелегально проработала 34 года в другой стране

Женщина с Филиппин 34 года проработала в Сингапуре без разрешения

В Сингапуре приговорили к шести месяцам тюрьмы женщину, которая 34 года проработала в стране без разрешения. Об этом пишет Mothership.

23 декабря суд вынес решение по делу двух гражданок Филиппин, которые работали в стране без разрешения. При этом выяснилось, что одна из них, 72-летняя Флорделиза Кордета, нелегально занималась трудовой деятельностью несколько десятилетий. Женщина приехала в Сингапур работать прислугой в 1989 году. Однако в 1991-м ее разрешение на работу аннулировали, так как работодатель не оплатил необходимую пошлину.

Тем не менее Кордета не покинула Сингапур и еще 34 года и пять месяцев продолжала работать. Впоследствии она обновляла визу, но и это прекратила делать 16 лет назад. Вторая подсудимая также просрочила документы на 16 лет.

В итоге 23 декабря Кордету приговорили к полугоду тюрьмы и штрафу в три тысячи сингапурских долларов (более 180 тысяч рублей). Ее коллега получила такой же срок и меньший штраф. Обе женщины признали вину и просили о снисхождении. В итоге им назначили штрафы вместо телесного наказания.

