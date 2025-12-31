Депутат Рады Безуглая: Мира на Украине не будет

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с пессимистичным прогнозом для Украины в 2026 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мира не будет. Выборов не будет», — уверена законотворец. Она также заявила, что считает милитаризацию страны «единственным путем к устойчивому выживанию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 85 процентов граждан страны не поддерживают вывод войск с территорий Донбасса. По его словам, украинцы хотят мира в стране, но он должен быть справедливым.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Вооруженные силы Украины либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем.