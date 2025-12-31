Экипаж нефтяного танкера нарисовал на борту российский флаг. Почему США преследуют судно уже больше недели?

NYT: Преследуемый США нефтяной танкер Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, который с 21 декабря преследует в Атлантическом океане Береговая охрана США, недавно нарисовал российский флаг на борту судна. Об этом заявили изданию The New York Times (NYT) два американских чиновника.

Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских сил <...>, нарисовал российский флаг на борту судна, явно пытаясь получить защиту России NYT

Танкер находится под санкциями США с прошлого года. Он направлялся в один из портов Венесуэлы за нефтью, несмотря на действующие ограничения Вашингтона.

Береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море, установив, что оно ходит под недействительным национальным флагом. Однако судно не подчинилось требованиям и продолжило плавание. С тех пор его преследуют американские силы.

Власти США получили ордер на изъятие танкера из-за санкций

Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера в Карибском море, поскольку судно до этого использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой, писало ранее The New York Times.

Однако судно не поддалось абордажу и продолжило плавание, сообщил один из чиновников. Второй чиновник назвал ситуацию «активным преследованием» NYT

21 декабря судно начало передавать сигналы бедствия находящимся поблизости кораблям. К вечеру воскресенья Bella 1 отправила более 75 сигналов тревоги. Транспондер, отслеживающий положение танкера, был отключен с 17 декабря.

Действия США представляют собой значительную эскалацию кампании давления американского лидера Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США остановили еще один танкер, следующий в Венесуэлу

ВС США 20 декабря поднялись на борт еще одного танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду.

Даже если мы не конфискуем нефть, это дает понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению. Кто вообще захочет идти на такой риск? ч Американский чиновник в комментарии Axios

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что американская армия будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы, до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.

Трамп в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты собираются оставить себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них. Ее можно будет продать или добавить к стратегическим резервам.

