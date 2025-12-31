Реклама

Спорт
13:23, 31 декабря 2025Спорт

Губерниев назвал двух разочаровавших его в 2025 году людей из мира спорта

Губерниев: В 2025 году меня разочаровали Карпин и Большунов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал двух людей из мира спорта, разочаровавших его в 2025 году. Об этом сообщает Sport24.

Журналист выделил трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и главного тренера сборной России Валерия Карпина. «Валерий Георгиевич своими неудачами в "Динамо", а Александр поведением за пределами лыжной трассы», — заявил Губерниев.

Телекомментатор выразил надежду, что в 2026-м оба сделают выводы и изменятся в положительную сторону. «Я вообще считаю, что завтра всегда лучше, чем вчера», — заявил Губерниев.

У Большунова в 2025 году произошли конфликты с журналистами и соперником Александром Бакуровым. Карпин возглавил московское «Динамо» и покинул клуб спустя несколько месяцев.

