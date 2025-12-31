Реклама

Бывший СССР
23:49, 31 декабря 2025Бывший СССР

СБУ официально призналась в атаке на гражданские суда в Черном море

Глава СБУ Малюк признался в атаке на гражданские суда в Черном море
Марина Совина
Марина Совина
СюжетПресс-конференция Путина:

Кадр: СБУ / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) официально признал, что спецслужба наносила удары по гражданским судам в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Это год "боевых санкций" СБУ против теневого флота России», — заявил он. Кроме того, руководитель спецслужбы приписал себе якобы успешную атаку на Крымский мост и подлодку в порту Новороссийска.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, предупредил, что ответные действия со стороны России на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно. По словам главы государства, атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к результату и не нарушат поставок.

