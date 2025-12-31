Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 31 декабря 2025Мир

На Западе рассказали о напрасной надежде Зеленского и украинцев

Аналитик Джонсон: Зеленский и украинцы напрасно верят, что вернут территории
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Владимир Зеленский и украинцы напрасно надеются на возвращение территорией и возможность остановить Россию.

«Но этого не произойдет. <…> Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо», — рассказал западный эксперт, уточнив, что пока ВСУ пытаются стабилизировать один участок, российские военные усиливают атаки на другом.

По мнению Джонсона, киевские власти не заинтересованы в завершении конфликта, поскольку имеют от него материальную выгоду.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина не переживет 2026 год, поскольку механизмы поддержки киевского режима со стороны западных стран перестали функционировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж нефтяного танкера нарисовал на борту российский флаг. Почему США преследуют судно уже больше недели?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Мерц назвал 2026 год решающим для Европы

    В Туапсе рассказали о последствиях удара беспилотников ВСУ

    Минобороны Украины начало ставить мужчин на воинский учет через приложение

    В США назвали год конца Украины

    В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

    В США рассказали о проблемах программы F-35

    Евросоюзу напомнили о соседстве с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok