Аналитик Джонсон: Зеленский и украинцы напрасно верят, что вернут территории

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Владимир Зеленский и украинцы напрасно надеются на возвращение территорией и возможность остановить Россию.

«Но этого не произойдет. <…> Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо», — рассказал западный эксперт, уточнив, что пока ВСУ пытаются стабилизировать один участок, российские военные усиливают атаки на другом.

По мнению Джонсона, киевские власти не заинтересованы в завершении конфликта, поскольку имеют от него материальную выгоду.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина не переживет 2026 год, поскольку механизмы поддержки киевского режима со стороны западных стран перестали функционировать.

