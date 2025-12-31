Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:35, 31 декабря 2025Наука и техника

Назван неожиданный усилитель эффективности иммунотерапии при раке

Nutrients: Магний усиливает эффективность противораковой терапии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Магний может играть более важную роль в эффективности противоопухолевой иммунотерапии, чем считалось ранее. К такому выводу пришли итальянские онкологи, проанализировавшие данные экспериментальных и клинических исследований, посвященных связи уровня магния и ответа на современные методы лечения рака. Обзор опубликован в журнале Nutrients.

Авторы отмечают, что магний необходим для нормальной работы ключевых клеток иммунной системы — Т-лимфоцитов и натуральных киллеров, которые лежат в основе действия иммунных чекпоинт-ингибиторов и CAR-T-терапии. При дефиците магния снижается способность иммунных клеток распознавать и уничтожать опухоль, тогда как нормальный или слегка повышенный уровень этого микроэлемента может усиливать противоопухолевый ответ.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Ретроспективные клинические данные показывают, что у пациентов с нормальным уровнем магния в крови чаще наблюдаются более длительная выживаемость и лучший ответ на иммунотерапию — в том числе при раке легкого, пищевода и лимфомах. Низкий уровень магния, напротив, ассоциировался с худшими исходами, независимо от других факторов риска.

При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о самостоятельном «лечении магнием». Эффект пока подтвержден в основном наблюдательными исследованиями, а оптимальные дозы и сроки возможной коррекции дефицита не определены. Тем не менее авторы считают, что контроль уровня магния перед и во время иммунотерапии может стать важным вспомогательным инструментом в онкологической практике и требует проверки в будущих клинических испытаниях.

Ранее ученые выяснили, что потребление отдельных витаминов по-разному связано с риском онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    В России начали блокировать снятие крупной суммы в банкомате

    Стало известно о попытках Украины сгладить последствия после атаки на резиденцию Путина

    В ДНР заявили о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

    В атаке на резиденцию Путина заподозрили еще одну страну кроме Украины

    Россиянам назвали способ бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

    Уникальность Украины объяснили словами «на нее всем наплевать»

    В России оценили новые подходы Трампа к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok