Поражение «Челси» принесло россиянину более 200 тысяч рублей

Поражение «Челси» от «Астон Виллы» принесло россиянину 215 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 50 тысяч рублей на поражение лондонского «Челси» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 4,30. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бирмингемцев, и ставка россиянина сыграла.

Игрок заработал 215 тысяч рублей. Чистая прибыль составила 165 тысяч.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл более 11 миллионов рублей, успешно сделав экспресс-ставки на матчи 17-го тура чемпионата Италии. Россиянин поставил 500 тысяч рублей с общим коэффициентом 22,42, объединив в купоне четыре точных прогноза.