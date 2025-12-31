Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 31 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта причина более крепкой памяти в пожилом возрасте

CDN: Качество питания на протяжении жизни напрямую связано с риском деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Migma__Agency / Shutterstock / Fotodom

Качество питания с детства и до пожилого возраста напрямую связано с уровнем когнитивных способностей и риском деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные участников Британского когортного исследования 1946 года, которое отслеживает здоровье людей на протяжении более 70 лет. Результаты работы опубликованы в Current Developments in Nutrition (CDN).

Ученые сопоставили траектории питания и умственного развития более чем 3 тысяч человек, используя индекс здорового питания (Healthy Eating Index) и результаты когнитивных тестов в разные периоды жизни — от детства до 69 лет. Выяснилось, что участники с устойчиво более высоким качеством рациона чаще входили в группу с наилучшими когнитивными показателями, тогда как люди с менее здоровым питанием значительно чаще демонстрировали более низкий уровень умственных способностей.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Особенно показательной оказалась связь с деменцией. В группе с низким качеством питания признаки вероятной деменции в пожилом возрасте встречались на 4–7 процентов чаще, чем у тех, кто придерживался умеренно или хорошо сбалансированного рациона на протяжении жизни. Эти различия сохранялись даже с учетом социального положения, региона рождения и уровня активности в свободное время.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о разовых диетах, а о долгосрочном следовании принципам здорового питания. По их мнению, последовательное соблюдение диетических рекомендаций с ранних лет может стать важным фактором защиты когнитивного здоровья и снижения риска возрастных нарушений памяти и мышления.

Ранее ученые показали, что природная молекула способна восстанавливать механизмы памяти при болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус. Что это значит?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    В Госдуме высказались о необходимости гарантий безопасности России от США

    Раскрыта причина более крепкой памяти в пожилом возрасте

    Бывший премьер Украины назвал подвохи при проведении выборов в стране

    На Украине сравнили Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

    Раскрыты потери ВСУ у ЛНР за 2025 год

    Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Путиным добиваться новых достижений в 2026 году

    Поведению Зеленского нашли историческое объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok