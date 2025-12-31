Россиянин поставил 66 рублей на несколько матчей и выиграл 2,3 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 66 рублей на несколько матчей европейских футбольных чемпионатов. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 35 640.00. В купоне присутствовали встречи чемпионатов Испании, Италии, Ирландии и Румынии.

Ставка сыграла, игрок получил более 2,3 миллиона рублей. Точное количество встреч в экспрессе не сообщается.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 50 рублей на четыре теннисных матча, собрав экспресс с общим коэффициентом 1559,49. Беттор угадал исход всех событий и заработал 77 794 рубля.