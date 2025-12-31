Российские прыгуны с трамплина пропустят квалификацию к ОИ из-за проблем с визами

Россияне Садреев и Назаров пропустят квалификацию к ОИ из-за проблем с визами

Российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев и Михаил Назаров, имеющие нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, пропустят все этапы Турне четырех трамплинов, которое является квалификационным турниром к Олимпиаде-2026 (ОИ). Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

По словам специалиста, спортсмены до сих пор не получили шенгенские визы, хотя документы были поданы давно. «Теперь будем пытаться решить проблему в период с 3 по 5 января, следовательно, Турне четырех трамплинов ребята точно пропустят. И без того тяжелая задача отбора на Олимпиаду после этого еще более усложнится», — заявил Плехов.

Садреев и Назаров получили нейтральный статус 22 декабря. Турне четырех трамплинов проходит с 28 декабря по 6 января в Германии и Австрии.

30 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам. Таким образом, общее число получивших нейтральный статус от FIS атлетов достигло 21.