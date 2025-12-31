Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 31 декабря 2025Мир

США и Европа поддержку постконфликтной Украины

Уиткофф: США и Европа обсудили пакет мер по поддержке Украины после конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с европейскими странами пакет мер по поддержке постконфликтной Украины. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

По его словам, стороны, в частности, обсудили способы определения и продвижения данных концепций для того, чтобы «Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны». По словам Уиткоффа, работа над этим вопросом продолжится в 2026 году.

Он также отметил, что обсудил с европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о подготовленном совместно с администрацией Трампа документе по восстановлению экономики и развитию Украины по окончании конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Российский город закрыл небо для самолетов

    США и Европа поддержку постконфликтной Украины

    Росавиация рассказала о слежке за Дедом Морозом

    MTV прекратило вещание

    Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

    В центре Лондона парки массово закрылись перед Новым годом

    Депутат Рады предсказала Украине пессимистичное будущее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok