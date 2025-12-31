США и Европа поддержку постконфликтной Украины

Уиткофф: США и Европа обсудили пакет мер по поддержке Украины после конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с европейскими странами пакет мер по поддержке постконфликтной Украины. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

По его словам, стороны, в частности, обсудили способы определения и продвижения данных концепций для того, чтобы «Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны». По словам Уиткоффа, работа над этим вопросом продолжится в 2026 году.

Он также отметил, что обсудил с европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о подготовленном совместно с администрацией Трампа документе по восстановлению экономики и развитию Украины по окончании конфликта с Россией.