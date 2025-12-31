Реклама

11:30, 31 декабря 2025Спорт

Стала известна причина смертельного ДТП с участием Джошуа

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Federal Road Safety Corps / AP

Полиция установила предварительную причину смертельного ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа. Об этом стало известно Metro.

По данным правоохранителей, у автомобиля Lexus, в котором ехал Джошуа, лопнула шина из-за превышения скорости. Вследствие этого машина потеряла управление.

29 декабря автомобиль, в котором находился Джошуа, попал в ДТП со смертельным исходом в Нигерии. Внедорожник Lexus на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан.

Тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе погибли на месте, сам боксер, находившийся на заднем сиденье, серьезно не пострадал.

