В Госдуме рассказали о курсе рубля в январе

Депутат Панеш: Начало января для рубля сложится спокойно и без резких движений

Праздники еще будут идти, многие участники рынка будут возвращаться к работе постепенно, крупных операций станет меньше, поэтому курс будет меняться в узких пределах, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий рассказал, что по оценкам, которые сейчас фигурируют в макропрогнозах, среднегодовой курс на 2026 год закладывается в диапазоне около 90–92 руб. за доллар. При этом, добавил он, текущие уровни заметно ниже: официальный курс Банка России на 26 декабря — 77,88, а на 27–29 декабря — 77,69 рубля за доллар. Это означает, что январь 2026 года с высокой вероятностью начнется рядом с декабрьскими значениями, отметил депутат.

В первые рабочие дни января 2026 курс доллара к рублю, вероятнее всего, будет находиться примерно в диапазоне 77–82 рублей, чаще всего около 78–80. Каплан Панеш Депутат

«На него будут влиять налоговые платежи компаний, текущий спрос на импорт, поступление валютной выручки от экспорта и ожидания по ключевой ставке. В таких условиях рубль будет чувствовать себя ровно и без признаков резкого движения в какую либо сторону», — объяснил Панеш.

Ранее сообщалось, что в 2026 году доллар продолжит слабеть из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, снижения ставки ФРС и роста госдолга страны. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что доллар уменьшил свою привлекательность в качестве объекта инвестиций.