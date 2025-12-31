Реклама

Экономика
08:00, 31 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме рассказали о курсе рубля в январе

Депутат Панеш: Начало января для рубля сложится спокойно и без резких движений
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Праздники еще будут идти, многие участники рынка будут возвращаться к работе постепенно, крупных операций станет меньше, поэтому курс будет меняться в узких пределах, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий рассказал, что по оценкам, которые сейчас фигурируют в макропрогнозах, среднегодовой курс на 2026 год закладывается в диапазоне около 90–92 руб. за доллар. При этом, добавил он, текущие уровни заметно ниже: официальный курс Банка России на 26 декабря — 77,88, а на 27–29 декабря — 77,69 рубля за доллар. Это означает, что январь 2026 года с высокой вероятностью начнется рядом с декабрьскими значениями, отметил депутат.

В первые рабочие дни января 2026 курс доллара к рублю, вероятнее всего, будет находиться примерно в диапазоне 77–82 рублей, чаще всего около 78–80.

Каплан ПанешДепутат

«На него будут влиять налоговые платежи компаний, текущий спрос на импорт, поступление валютной выручки от экспорта и ожидания по ключевой ставке. В таких условиях рубль будет чувствовать себя ровно и без признаков резкого движения в какую либо сторону», — объяснил Панеш.

Ранее сообщалось, что в 2026 году доллар продолжит слабеть из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, снижения ставки ФРС и роста госдолга страны. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что доллар уменьшил свою привлекательность в качестве объекта инвестиций.

