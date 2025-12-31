Реклама

10:07, 31 декабря 2025Мир

Захарова назвала глупостью года заявление Стубба о «победе» над СССР

Алиса Дмитриева
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Слова лидера Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году является «глупостью года». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какое заявление европейских политиков поразило ее больше всего в уходящем году, Захарова сказала, что в 2025-м лидерами по неадекватности заявлений стали власти Финляндии. «Я считаю, что по степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили», — уточнила она.

Захарова подчеркнула, что власти Финляндии в период Второй мировой войны не сразу определились с тем, «какую сторону истории занимать». В «правильные ряды» Хельсинки «встроился» не без усилий со стороны СССР, добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва призывает «горячие головы» отказаться от эскалации напряженности вокруг вокруг ядерной программы Ирана.

